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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти разберутся, почему в самые холода рвутся теплотрассы

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Тольятти 8 января обсудили проблему очередного прорыва теплового трубопровода. ЧП случилось днем 7 февраля в "новом городе" на бульваре Космонавтов вблизи от дома №6.

Как отчитался руководитель администрации Автозаводского района Юрий Хвостов, работы по восстановлению 300-миллиметровой теплотрассы завершились в 5:00 в понедельник. По сведениям чиновника, почти 10 тыс. человек в многоквартирных домах провели весь вечер и ночь с холодными батареями, когда за окном было около -20 градусов.

Глава Тольятти Сергей Анташев выразил возмущение тем, что в городе, которым он руководит, теплоэнергетики допускают прорывы теплосетей. Причем аварии участились и приобрели более глобальный масштаб. 

"Мне понятны причины возникновения этих ситуаций, - говорил градоначальник. - Но необходимо разобраться в том, почему не были выполнены рекомендации, данные сетевой и энергоснабжающей организациям после первого значимого прорыва".

Речь шла о необходимости пересматривать температурный график подачи тепла в трубы в зависимости от погоды на улице. Сергей Анташев напомнил об аварии, которая 18 января произошла на теплосетях, ведущих к Медгородку, из-за чего без теплоснабжения остались все многоэтажные корпуса крупнейшей в Тольятти больницы, перепрофилированные под ковидные госпитали. В тот день для обогрева пациентов, которые там лечатся от пневмонии и COVID-19, всем миром собирали обогреватели. Именно тогда ресурсникам и были даны указания по поводу установления соответствующих тепловых режимов.

"Как только возникает скачок на понижение температуры, у нас возникает какой-то значимый прорыв, - возмущался градоначальник. - Надо разобраться в причинах невыполнения рекомендаций. К этому процессу нужно привлечь Ростехнадзор". Он сказал, что также нужно выяснить, почему из-за прорыва, который произошел в светлое время суток, работы по устранению аварии "ушли" в ночь, когда температура понизилась еще на шесть градусов.

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