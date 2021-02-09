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Строительство Строительство и недвижимость

"Новый Дон" построит ЖК возле "Желябово.РФ"

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области выдало ООО "Династия-1" разрешение на возведение жилого комплекса в районе ул. Желябова, 7 в Самаре. Документ был подписан 28 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: pixabay.com

Напомним, компания выкупила участок по этому адресу весной 2019 года у банкротящегося ООО "Русская Строительная Компания — Самара" за 63,4 млн рублей.

Как сообщает министерство строительство разрешение выдано на два жилых дома и паркинг. Более подробную информацию ведомство не предоставило.

ООО "Специализированный застройщик "Династия-1", согласно ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Самаре в 2010 году. Ее профиль - строительство жилых и нежилых зданий. Единственный собственник и руководитель - владелец группы компаний "Новый Дон" Анатолий Давидюк.

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