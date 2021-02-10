В двух районах Самарской области зарегистрированы новые случаи бешенства

В Хворостянском районе, в с. Хворостянка в личном подворье на ул. Фрунзе от бешенства погибла домашняя собака. В с. Челно-Вершины Челно-Вершинского района на ул. Майская местные жители обнаружили погибшую дикую лису.

Ветеринарной лабораторией был проведен анализ проб головного мозга погибших животных. И у собаки, и у лисы был выявлен антиген вируса бешенства.

На территории сел Хворостянка и Челно-Вершины введены ограничительные мероприятия. Карантин продлится два месяца. В этот период в населенных пунктах запрещено проведение выставок с участием домашних животных, запрещены перевозки и отлов животных.