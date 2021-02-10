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Происшествия

СУ СК проверит публикации в СМИ о смерти самарских школьниц

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель СУ СК РФ по Самарской области направил в региональное ГУ МВД обращение о проверке по ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой СМИ") из-за новостей о гибели двух 12-летних девочек.

По данным следователей, некоторые СМИ использовали кадры видеосъемки несовершеннолетних, содержащие аудиозапись голоса детей, а также фотографии с личных страниц в социальных сетях. При этом СМИ не имеют права распространять информацию о несовершеннолетних без соответствующего согласия. Это касается персональных данных несовершеннолетних, сведений о месте жительства, фото- и видеоизображений детей, так и иной информации, указывающей на их личность.

"Многие СМИ в погоне за рейтингом стали публиковать данные о личной жизни семей пострадавших, гонясь за "сенсационным" материалом и забывая о личной трагедии этих семей, запрете на распространение любой информации, касающейся личной жизни. Вместо того, чтобы выразить соболезнования семьям погибших, представители СМИ "смакуют" каждое появившееся в интернете новое обстоятельство из жизни детей и их гибели. Некоторые знакомые погибших девочек и их семей не постеснялись давать развернутое интервью о трагическом событии, пытаясь показать свою осведомленность в происшествии", — отмечают в ведомстве.

Также следственное управление утверждает, что представители СМИ сообщали о проводимых следственных мероприятиях, выводах и алгоритме построения следственной работы, хотя ведомство не давало никаких комментариев.

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