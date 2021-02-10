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Студенты расскажут, как будут развиваться внешнеэкономические отношения в регионе

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 февраля, в День дипломатического работника сотрудники департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области провели встречу со студентами 3 и 4 курсов Самарского национального исследовательского университета, изучающими международные отношения.

В ней приняли участие руководитель департамента Вера Щербачева, представитель МИД России в г. Самаре Алексей Чупахин и руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов. К беседе в режиме онлайн присоединился зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.

"Дипломат - прежде всего патриот. Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей - его отличительные черты. Во все времена дипломаты с честью служили Отчизне, выполняя свой долг перед ней, в том числе и с оружием в руках", - обратился к студентам Фарит Мухаметшин. Сенатор от Самарской области поздравил будущих коллег и пожелал им успехов в выбранной специальности.

Говоря о новых вызовах, которые сегодня стоят перед дипломатической службой, Алексей Чупахин  подчеркнул: "Россия в последние годы занимает одно из ведущих положений на мировой арене, и я уверен, что и в дальнейшем дипломаты, не щадя своих сил, будут продолжать работу по укреплению нашей страны на международном уровне".

О том, какие направления международного и межрегионального сотрудничества развивает сейчас Самарская область, рассказала Вера Щербачева. Помимо стран СНГ, это страны Евросоюза - Венгрия, Франция, Германия, Словения, а также страны Латинской Америки и Азии.

Руководитель департамента предложила студентам-международникам подключиться к этой работе: "Вы все специализируетесь на определенном направлении, и мы предлагаем вам рассказать о своем видении развития внешнеэкономических и международных отношений нашего региона".

Лучшие проекты не только станут победителями конкурса департамента внешних связей, но и, возможно, будут реализованы на практике.

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