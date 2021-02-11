Общественная палата региона рекомендовала предоставить субсидии на установку домовых счетчиков

Члены Общественной палаты Самарской области рекомендовали правительству региона рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий наиболее незащищенным категориям собственников жилых помещений на возмещение части расходов, понесенных в связи с установкой общедомовых приборов учета. Об этом сообщил председатель комиссии общественной палаты по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Виктор Часовских.

Напомним, в январе сотни самарцев получили квитанции с новым счетом - оплатой установки ОДПУ тепловой энергии. Общественное недоумение вызвали суммы квитанций - от 3 тыс. до 12 тысяч рублей с квартиры. Эксперты отрасли ЖКХ дали развернутый комментарий, пояснив, что означает новая строчка и какие способы оплаты услуги возможны.

В конце января комиссия Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ рассмотрела вопрос, связанный с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах Самарской области филиалом "Самарский" ПАО "Т Плюс" и сделала ряд рекомендаций для чиновников и ресурсоснабжающих организаций.

В частности, правительству региона рекомендовано рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий наиболее незащищенным категориям собственников жилых помещений на возмещение части расходов, понесенных в связи с установкой ОДПУ. Кроме того, в Управление Фонда антимонопольной службы региона направлено предложение организовать проверку проведенных торгов филиалом "Самарский" ПАО "Т Плюс" на выполнение работ по установке ОДПУ в части установления начальной (максимальной) цены контракта и ее обоснования.

Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" члены комиссии предложили рассмотреть вопрос об организации взаимодействия органов МСУ и населения в части информирования их о необходимости установки коллективных ОДПУ тепловой энергии в МКД. А органам МСУ, в свою очередь, - активизировать работу по информированию и разъяснению положений ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Ресурсоснабжающим организациям Самарской области также рекомендовано плотнее взаимодействовать с органами МСУ при составлении программ при установке ОДПУ, предоставлять муниципальным властям данные о принятых программах с указанием общего размера расходов и доли расходов на установку такого прибора учета, направлять на согласование разработанные документы в адрес минэнерго.

Кроме того, запланированы информационные онлайн-семинары членов комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ с общественными палатами и общественными советами муниципальных образований Самарской области, муниципальными чиновниками.

"С начала года в Общественную палату, Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ начали поступать многочисленные обращения от жителей Самары, Тольятти и Сызрани, которые получили квитанции после установки в их многоквартирных домах общедомовых приборов учета тепла. У граждан, и у нас, как у представителей общественности, возникают в связи с этим два основных вопроса. Первое: почему жители не были проинформированы о том, что планируется установка счетчиков? Второй вопрос: почему стоимость приборов учета именно такая? Мы мониторили ситуацию, просмотрели более 1,7 тыс. квитанций и увидели, что одни и те же приборы, установленные в разных домах, стоят по-разному. Возникло и много других вопросов. Наша главная задача сегодня - получить ответы на эти вопросы и дать пояснения жителям о сложившейся ситуации", - обозначил основную цель заседания председатель комиссии Виктор Часовских.

По словам директора по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрия Рябова, в зонах теплоснабжения компании ПАО "ТПлюс" в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани на данный момент практически в 100% МКД установлены общедомовые приборы учета. В Самаре же ими оснащено только 30-35% жилого фонда.

Программа теплоэнергетиков по установке приборов учета рассчитана на четыре года. На 2021 год в планах - установка 189 узлов учета по Самаре и 100 по Сызрани.

"Списки будут доведены до УК, общественных организаций, жителей, - сообщил Юрий Рябов. - Работы начнутся с 1 июля, до того момента у собственников есть время самостоятельно поставить прибор учета".