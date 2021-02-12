На разработку проекта первой очереди реконструкции ул. Дачной в Самаре выделено 9 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает проект 1-й очереди реконструкции ул. Дачной. Речь идет об участке от ул. Пензенской до Московского шоссе. На эти цели выделено 9 млн рублей.

Реконструировать ул. Дачную хотят на участке от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском и Железнодорожном районах. Запланированы две очереди реконструкции улицы: первая очередь - от ул. Пензенской до Московского шоссе, вторая - от ул. Пензенской до ул. Горной. Сейчас департамент ищет исполнителя, который разработает проект реконструкции первой очереди.

Победитель торгов должен будет уложиться в девять месяцев с момента заключения контракта. Как сообщил порталу Волга Ньюс консультант управления комплексного проектирования департамента градостроительства Самары Алексей Камышанский, ведомство рассчитывает, что уже в конце 2021 г. или в начале 2022 г. удастся выйти на торги по самой реконструкции.

"Предположительное начало реконструкции ул. Дачной - 2022 год", - сообщил собеседник агентства. После этого муниципальные власти приступят к реконструкции второй очереди улицы.

Сейчас от исполнителя требуется разработать проект, в который будут включены археологические изыскания. Кроме того, нужно будет разработать и согласовать схемы транспортных развязок, организации дорожного движения, установки технических средств организации движения. После разработки проектно-сметной документации необходимо будет пройти государственную экспертизу и согласование. На работы отведено девять месяцев.

Согласно технической документации, улица имеет статус "магистральной (транспортно-пешеходной)" с грузонапряженностью 1000 тонн в час и интенсивностью движения до 2000 автомобилей в сутки, планируемое количество полос движения - четыре. Общая протяженность реконструируемого участка - 2,2 км, в том числе первая очередь - 1,1 км.

Подрядчик должен будет предусмотреть в проекте переустройство инженерных сетей, выполнить примыкания к ул. Пензенской, Московскому шоссе, учесть устройство дорожных знаков, разметку, барьерных ограждений, съездов, наружного освещения, парковочных "карманов" и т.д. Кроме того, необходимо будет проработать вопрос отвода сточных вод, предусмотрев строительство системы сбора сточных вод или устройства ливневки на всем протяжении проектируемой дороги.

Напомним, планы по обновлению ул. Дачной появились еще в 2018 году. В конце ноября 2019 г. проект планировки был вынесен на публичные слушания.

В начале января прошлого года стало известно, что жители Ленинского района Самары высказались против расширения ул. Дачной до четырех полос и строительства кольцевой развязки на пересечении ул. Мичурина и Московского шоссе. Самарцы выразили опасение, что при реализации проекта дорога подойдет практически вплотную к домам.

"В соответствии с предложенным проектом реконструкции ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, расстояние между жилыми домами №№ 5, 7, 9, 11 по ул. Дачной и проезжей частью не соответствует нормативам и в данном случае невозможно размещение зеленой зоны и тротуара", - высказались жители. Та же ситуация в случае реализации проекта ждет и жильцов дома №17 по ул. Мичурина.

Жители попросили оставить ул. Дачную в прежних границах, восстановив дорожную одежду. Администрация Ленинского района признала слушания состоявшимися и направила в адрес главы Самары рекомендацию принять к учету мнение жителей при планировке территории под реконструкцию дороги. Однако, несмотря на общественное мнение, в нынешнем техзадании обозначено проектирование четырехполосной магистрали.