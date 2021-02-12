Самарские таможенники задержали грузовик с коровами

Сотрудники Самарской таможни на СКП-1 "Холодные ключи" в Оренбурге задержали грузовик, перевозивший крупный рогатый скот в Киргизию, сообщает ведомство.

По документам в машине было 34 коровы абердин-ангусской породы. Однако позже выяснилось, что ветеринарные сертификаты на скот отсутствуют, а организация-отправитель ликвидирована.

В итоге задержанный автомобиль передали в Россельхознадзор по Оренбургской области для дальнейшей проверки. В отношении перевозчика возбудили административное дело, животные помещены на карантин.