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Происшествия

Самарские таможенники задержали грузовик с коровами

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни на СКП-1 "Холодные ключи" в Оренбурге задержали грузовик, перевозивший крупный рогатый скот в Киргизию, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

По документам в машине было 34 коровы абердин-ангусской породы. Однако позже выяснилось, что ветеринарные сертификаты на скот отсутствуют, а организация-отправитель ликвидирована.

В итоге задержанный автомобиль передали в Россельхознадзор по Оренбургской области для дальнейшей проверки. В отношении перевозчика возбудили административное дело, животные помещены на карантин.

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