Суд поместил под домашний арест самарского бизнесмена по делу о пожаре на складе с восточными сладостями

Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца предпринимателю, купившему газовый баллон на склад по фасовке продуктов, пишет tass.ru.

Напомним, что 11 февраля в пожаре, произошедшем в цехе на ул. Дальневосточной в Самаре, погибла женщина. В отношении индивидуального предпринимателя, который приобрел баллон, возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сообщила собеседница агентства.