16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд поместил под домашний арест самарского бизнесмена по делу о пожаре на складе с восточными сладостями Бывший топ-менеджер АвтоВАЗа получил шесть лет за хищения Прокуратура добилась отмены решения облсуда по делу Шатило и Навасардяна Вера Рабинович не смогла добиться смягчения приговора В Самаре начались заседания суда по делу ОПГ мошенников с автостраховкой

Суды Происшествия

Суд поместил под домашний арест самарского бизнесмена по делу о пожаре на складе с восточными сладостями

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 158
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца предпринимателю, купившему газовый баллон на склад по фасовке продуктов, пишет tass.ru.

Напомним, что 11 февраля в пожаре, произошедшем в цехе на ул. Дальневосточной в Самаре, погибла женщина. В отношении индивидуального предпринимателя, который приобрел баллон, возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сообщила собеседница агентства.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28