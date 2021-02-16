Банк "Открытие": жители ПФО рассчитывают на восстановление личных доходов к концу 2021 года

Чуть больше чем половина жителей ПФО (51%) сохранила уровень своих доходов или даже увеличила его во время эпидемических ограничений из-за пандемии COVID-19. У 46% опрошенных доходы снизились, а еще 3% сообщили о полной потере дохода. При этом подавляющее большинство потерявших заработок надеются на его восстановление до "доковидного" уровня уже к концу 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие"*.

До начала пандемии 23% опрошенных жителей ПФО зарабатывали менее 20 тысяч рублей в месяц, 49% — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, у 27% месячные доходы составляли 50-100 тысяч рублей и 2% опрошенных зарабатывали от 100 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц.

У 69% жителей ПФО была и, несмотря на коронакризис, осталась прежняя работа. 22% опрошенных потеряли работу из-за пандемии, при этом 9% из них уже смогли найти новое место. У 9% работы не было до пандемии и нет сейчас.

51% жителей округа не потеряли в доходах на пандемии: 46% опрошенных заявили, что их доходы на пандемии не изменились, еще 5% заявили об увеличении личных доходов. У 46% респондентов доходы из-за пандемии уменьшились, еще 3% опрошенных потеряли доходы полностью.

Отмена жестких пандемических ограничений и отсутствие повторного локдауна в России пока принципиально не сказалась на доходах жителей округа — очевидно, для их восстановления потребуется больше времени.

Около половины жителей ПФО (45%) из тех, кто потерял в доходах, уже восстановили их до уровня начала 2020 года, еще 35% опрошенных предполагают, что это произойдет к концу 2021 года. Остальные считают, что на возвращение личных доходов к доковидному уровню понадобится не меньше трех-пяти лет.

Согласно проведенному ранее опросу РГС Банка (входит в группу банка "Открытие"), мнения россиян в оценке первого года пандемии существенно разошлись. 39% опрошенных назвали прошедший год "тяжелым", 41% — "нормальным" ("бывало и хуже, и лучше"), а 21% отозвались о 2020-м весьма позитивно: 14% назвали его лучшим годом в своей жизни, еще 7% отметили, что это был "отличный год возможностей и перемен".

*Опрос проведен банком "Открытие" 5–9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.