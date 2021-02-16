В Тольятти девушке на голову скинули пакет с кипятком

В Тольятти на ул. 70 лет Октября неизвестные с верхних этажей жилых домов бросают на людей пакеты с кипятком. Об этом сообщает samara.kp.ru.

15 февраля из-за этого пострадала 17-летняя девушка, идя из колледжа. Ее кто-то окликнул с дома №39, а когда юная тольяттинка подняла голову - получила сильный удар по лицу горячей водой. Пострадавшей понадобилась помощь врачей.

Мать девушки в социальных сетях нашла и других жертв хулиганов. Оказалось, что однажды пакет с кипятком чуть не попал в детскую коляску.