Депутаты: Самаре нужна новая снегоуборочная техника

В среду, 17 февраля, руководство Самары совместно с депутатами фракции "Единая Россия" губдумы и гордумы Самары оценили работу управляющих компаний по уборке снега в Ленинском и Железнодорожном районах, а также посетили полигон по складированию снега на ул. Лунной.

Цель выезда чиновников и депутатов на места — повысить эффективность уборки городских территорий. Депутаты региона предложили увеличить финансирование на содержание дорог в зимний период.

Участники рейда определяли причины, влияющие не только на качество зимней уборки, но и на ее оперативность. В ходе обсуждений было принято решение разработать проект усовершенствования деятельности коммунальных организаций, а также служб благоустройства города.

Для улучшении ситуации, по мнению депутатов, нужна активная, неравнодушная позиция самих жителей.

"Не всегда жители убирают машины во дворах, даже если их об этом просят. Такая же ситуация складывается на дорогах, когда автомобилисты оставляют личные автомобили на проезжей части, в том числе, и под знаками, тем самым не давая возможность проехать уборочной технике и выполнить свою работу. Самая серьезная проблема — это недостаточное финансирование отрасли благоустройства. Речь идет, прежде всего, о средствах малой механизации", — пояснил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губдуме Александр Живайкин.

"Мы направили предложения депутатскому корпусу по ужесточению лицензирования управляющих организаций. Очень важно, чтобы одним из основных критериев выдачи лицензии стало обязательное наличие у претендентов, готовых взять на себя ответственность по содержанию тех или иных объектов и территорий, достаточной ресурсной базы", — озвучил позицию руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин.

Отметим, в текущем году из-за продолжительных и обильных снегопадов значительная часть средств, предусмотренных муниципальным контрактом на мероприятия по вывозу снега в 1 квартале, уже практически израсходована. По погодным условиям увеличилась кратность уборки, а количество доставленного на полигоны снега почти вдвое превысило показатели аналогичного прошлогоднего периода.

Так, ежедневно с городских территорий на площадки складирования транспортируют от 10 до 15 тыс. т снежных масс. Всего же с начала сезона полигоны приняли более 650 тыс. т снега (для сравнения — по состоянию на ту же дату 2020 года было вывезено 350 тыс. т). Оперативность и качество уборки можно повысить при условии решения одной из основных проблем — замены устаревающего парка спецтехники.

"На сегодняшний день отмечаем недостаток ресурсов для содержания улично-дорожной сети, в том числе, материальных. Необходимо также учитывать, что бюджет города формируется на три года и опирается на среднегодовые статистические данные. Поэтому будем выходить с инициативой пересмотра параметров действующего бюджета города, чтобы необходимое количество дополнительных средств направить на завершение зимнего сезона-2021", — рассказал председатель думы Самары Алексей Дегтев.

В ближайшее время депутаты губернской думы планируют выйти с инициативой к правительству Самарской области о выделении дополнительных средств на приобретение техники, а городская дума пересмотрит бюджет на содержание городских территорий в зимний период в сторону увеличения.