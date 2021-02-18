Районный суд опять пытается отправить дело экс-судьи Ивана Ежова в другой регион

В четверг, 18 февраля, врио председателя Ставропольского районного суда Самарской области Ольга Болохова направила председателю областного суда Вадиму Кудинову ходатайство для изменения территориальной подсудности уголовного дела бывшего судьи Ивана Ежова.

Она просит передать дело в равнозначный суд другого субъекта РФ для обеспечения независимости судей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в декабре 2020 г. прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему судье Ежову по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

По версии следствия, в марте 2019 г. судья Автозаводского райсуда Тольятти получил через посредника 550 тыс. руб. - части от взятки 1 млн рублей. Деньги передали, предположительно, за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

После расследования уголовное дело Ивана Ежова должен был рассматривать Ставропольский районный суд. С материалами знакомилась судья Татьяна Демидова. Дата заседания пока не назначена.

Иван Ежов находится на свободе под подпиской о невыезде.

20 января врио председателя Ставропольского райсуда обращалась в Шестой кассационный суд и просила изменить территориальную подсудность уголовного дела. Но 28 января кассационная инстанция отказалась рассматривать ходатайства, так как оно должно было быть подано в вышестоящую инстанцию - Самарский областной суд.

18 февраля ходатайство об изменении территориальной подсудности подали председателю Самарского облсуда Вадиму Кудинову. Если ходатайство удовлетворят, уголовное дело Ежова передадут в суд другого субъекта РФ.