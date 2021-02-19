На район Стара-Загоры/Алма-Атинской претендует "Новый Дон"

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С инициативой застроить угол улиц Стара-Загоры и Алма-Атинской в Самаре вышло ООО "Сокол-1", принадлежащее владельцу группы "Новый Дон" Анатолию Давидюку. Об этом сообщается в проекте к постановлению горадминистрации о проведении публичных слушаний.