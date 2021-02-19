На район Стара-Загоры/Алма-Атинской претендует "Новый Дон"

С инициативой застроить угол улиц Стара-Загоры и Алма-Атинской в Самаре вышло ООО "Сокол-1", принадлежащее владельцу группы "Новый Дон" Анатолию Давидюку. Об этом сообщается в проекте к постановлению горадминистрации о проведении публичных слушаний.
На пересечении Стара-Загоры/Алма-Атинской планируется высотная застройка с одним парковочным местом на две квартиры. "Сокол-1" добивается разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на восьми участках общей площадью более 46 тыс. кв. метров. Почти все они прилегают к территории парка им. 60-летия Советской власти.
Публичные слушания проводятся до 6 марта. Собрание участников слушаний намечено на 1 марта.
По информации ИАС Seldon Basis, ООО "Сокол-1" зарегистрировано в Самаре в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Директором и владельцем компании является Анатолий Давидюк. Основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Выручка за 2019 год - 5,78 млн руб., чистый убыток - 609 тыс. рублей.