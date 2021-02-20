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Законотворчество Власть и политика

В Самарской области предложили расширить перечень льготников по транспортному налогу

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губдумы предложили внести изменения в региональный закон "О транспортном налоге". Перечень льготополучателей по транспортному налогу предлагается расширить за счет опекунов, попечителей, приемных и патронатных родителей в многодетных семьях.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается также, что для упрощения процедуры получения многодетными семьями налоговых льгот по транспортному налогу предлагается исключить необходимость самостоятельно предоставлять требуемые документы.

"В соответствии с Налоговым кодексом РФ, если не представлены документы, подтверждающие право на льготу, налоговый орган самостоятельно получает необходимые сведения в порядке межведомственного взаимодействия у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Самарской губдумы.

Напомним, в настоящее время, в соответствии с законом "О транспортном налоге", от уплаты налога освобождается один из родителей или усыновителей в многодетной семье. А налоговая льгота предоставляется только в отношении одного автомобиля из каждой определенной категории транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 110 л.с. включительно, автобусы с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно.

 

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