В Приволжском районе мужчина уклонялся от административного надзора

В Приволжском районе сотрудники полиции задержали мужчину, уклоняющегося от административного надзора. По данным полицейских, нарушитель с 2011 года не менее десяти раз привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2018 году в отношении ранее судимого 25-летнего жителя Приволжского района по решению суда установлен административный надзор до сентября 2021 года с административными ограничениями.

Он обязан был являться 2 раза в месяц в отдел полиции для регистрации по месту жительства и профилактической беседы, а также обязанность в вечернее и ночное время находиться по месту жительства и запрет выезжать за пределы районного центра.

Однако молодой человек умышленно и неоднократно нарушал возложенные ограничения, в результате чего трижды привлекался сотрудниками полиции к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 19.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре".

По данным полицейских, мужчина привлекался к уголовной ответственности первый раз в 2011 году за совершение кражи.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений".

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.