Детский сад в Кировском районе Самары построит компания "Тет-А-Тет "М"

В Самаре определен победитель торгов на строительство нового детского сада в Кировском районе. По результатам аукциона им стало ООО "ТЕТ А ТЕТ "М".

Компания предложила свои услуги за 124,5 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 125,2 млн рублей. Средства поступят из городской казны. Заказчиком выступает департамент градостроительства Самары.

Учреждение дошкольного образования появится в границах улиц Ташкентской, Московского шоссе и Георгия Димитрова в Кировском районе. Ввод объекта в эксплуатацию, согласно технической документации, запланирован на конец текущего года.

Подготовительные работы начнутся в марте, к земляным работам подрядчик должен приступить в апреле. Отделочные работы запланированы на август, а в декабре 2021 г. предполагается открыть детский сад для детей.