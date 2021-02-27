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"Стройсервис" отремонтирует дорогу в Безенчукском районе за 236 млн рублей

БЕЗЕНЧУК. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определен победитель торгов на ремонт 11-километрового участка в Безенчукском районе. ООО "Стройсервис" выполнит работы за 236 млн рублей.

Напомним, речь идет о ремонте дороги "Самара — Волгоград" — Звезда на участке км 0+000 — км 11+024. Заказчиком работ выступает министерство транспорта Самарской области.

ООО "Стройсервис" должно будет выполнить обязательства по контракту до 1 октября. Планируется установить на двухполосном участке около 350 дорожных знаков, более 200 стоек, сделать искусственные сооружения, выполнить подготовительные, земляные работы и уложить асфальт на площади 78 тыс. кв метров.

Согласно условиям контракта, гарантия на земляное полотно составит 15 лет. Еще 10 лет — на основание дорожной одежды, по два года — на дорожные знаки и другие элементы обустройства.

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