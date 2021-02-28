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Экология Общество

В Самаре запланировано строительство нескольких водоводов и реконструкция насосной станции

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова рассказала порталу Волга Ньюс о "Плане мероприятий по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями на 2018-2024г.", разработанном ООО "СКС".

В июле 2020 г. Управление Роспотребнадзора по Самарской области подало иск в суд в отношении ООО "СКС" в связи с неудовлетворительным качеством подаваемой воды жителям Куйбышевского района и мкрн Южный город Волжского района, и отсутствием плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

Суд Октябрьского района обязал ресурсоснабжающую организацию разработать такой план в срок до 1 декабря 2020 года.

"В конце сентября 2020 г. во исполнение решения суда был представлен и согласован управлением "План мероприятий по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями на 2018–2024 гг.", — рассказала Светлана Архипова. — Он предусматривает обеспечение жителей Куйбышевского района и микрорайона Южный город питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил".

Конкретнее: запланировано строительство двух водоводов от ул. Клиническая/ул. Горная до НФС-3. Кроме того, по Красноглинскому району запланировано строительство двух водоводов от НФС 2 до поселка Управленческий, реконструкция НС № 2 водозабора Батайский в пос. Красная Глинка, а также бурение новых скважин, техническое перевооружение НС № 2 подъема главного водозабора 5 кв. пос.  Красная Глинка. 

"В результате реализации плана в период до 2024 года население Куйбышевского района и микрорайона Южный город, Красноглинского района (поселки Управленческий и Красная Глинка) будут обеспечены питьевой водой соответствующего качества", — рассказала руководитель ведомства.

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