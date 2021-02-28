В Самаре подводят итоги "воскресника"

28 февраля в работах по уборке городских территорий задействовали 215 единиц техники и 335 человек для расчистки вручную. В том числе, на улицах (проезжих частях, тротуарах, остановках, пешеходных переходах, лестничных маршах вдоль дорог) трудились 180 дорожных рабочих и 171 машина, передает пресс-служба правительства Самарской области.

Остальные занимались приведением в порядок общественных пространств: в работах в парках города участвовали 51 уборщик и 4 единицы техники; в скверах снег убирали 84 человека и 34 спецмашины; для ликвидации снежных заносов на набережной выводили 20 человек и 6 единиц техники.

К 16.00 на 80% были очищены проезжие части; на автодорогах работы продолжаются, в частности, необходимо завершить их в прилотковых зонах, которые пока заняты припаркованным транспортом. Готовность тротуаров — 65%. Площадки остановочных павильонов отработаны на 73% (681 от 930). Лучший результат в этой части (в процентном эквиваленте) — у Октябрьского, Самарского, Ленинского, Красноглинского районов. При этом больше остановок очищено в Кировском (111) и Промышленном районах(107), где совокупно в количественном соотношении их гораздо больше, чем в других районах.

Для противогололедной обработки автодорог и пешеходных зон за день израсходовано около 100 тонн реагентов.

Работы по вывозу снега на полигоны усилят в ночные часы. Всего же за 2 смены утилизировали порядка 11 тысяч тонн снежных накоплений, а с начала сезона — уже почти 734 тысячи тонн. В ночь на 1 марта погрузка и транспортировка снега запланированы во всех районах, в том числе, со следующих улиц:

Куйбышевский район — ул. Народная, мост "Самарский", ул. Белорусская, ул. Флотская (вывоз с подтопляемых мест);

Ленинский район: ул. Самарская от ул. Полевой до ул. Л. Толстого, ул. Арцыбушевская от ул. Полевой до ул. Красноармейской, ул. Красноармейская от ул. Чапаевской до ул. Арцыбушевской, ул. Галактионовская от ул. Полевой до ул. Л. Толстого;

Октябрьский район: ул. Гагарина, Северо-Восточная магистраль, Волжский пр., ул. Молодогвардейская, ул. Невская (с посадочных площадок, пешеходных переходов);

Железнодорожный район: ул. Волгина от ул. Аэродромной до ул. М. Тореза, ул. Революционная, Комсомольская пл.;

Советский район: ул. Сов. Армии, ул. Гагарина;

Промышленный район: ул. Солнечная от ул. 22 Партсʼезда до ул. Г. Димитрова (с посадочных площадок), путепровод "Ташкентский", ул. Стара-Загора, Заводское шоссе;

Красноглинский район: 2-й квартал пос. Мехзавод и др.;

Самарский район: ул. Куйбышева, ул. Фрунзе, ул. Чапаевская;

Кировский район: по. Кирова, Зубчаниновское шоссе, пр. Металлургов, пр. Юных Пионеров, ул. Ташкентская.

Напомним, что перечень основных объектов для погрузки и вывоза снега оперативно корректируется с учётом дорожной обстановки, мониторинга состояния участков, погодных условий. Автомобилистов службы благоустройства просят не бросать личный транспорт вдоль дорог и по возможности перемещать его на уже очищенные участки.

Отметим, что всего за февраль этого года на территории Самары выпало 67,7 мм осадков в виде снега и дождя, что составляет 165,1% от месячной нормы в 41 мм. Высота снежного покрова по состоянию на воскресенье, 28 февраля, составила 68 см. Для сравнения: на аналогичную дату 2020 года высота снега составляла 47 см.

Таким образом, необходимые сезонные работы продолжатся. Они выполняются не только на улично-дорожной сети. Например, некоторые управляющие организации Куйбышевского района готовы выйти на уборку в ночную смену, если это потребуется в отдельных локациях на придомовых территориях. К вечеру по городу выходы из подъездов очищены на 75%, дворовые тротуары и проезды — на 49% и 44% соответственно. С расчисткой внутриквартальных проездов, закреплённых за районными администрациями, справились на 61%.

Совокупный процент механизированной и ручной очистки составляет 58%. Так что работать ещё есть над чем.

Качество и объемы выполненных работ фиксируются. В объездах заняты специалисты МП "ГАТИ по благоустройству", ГЖИ, главы администраций районов, а также кураторы из МБУ "Дорожное хозяйство". Сегодня оценку (общую и поадресную) работ в рамках "воскресника" дали Глава города Елена Лапушкина и первый вице-мэр Владимир Василенко. Дополнительные задачи будут поставлены на еженедельном совещании утром, 1 марта.Материалы в отношении нерадивых обслуживающих организаций будут переданы для реагирования в ГЖИ и прокуратуру.