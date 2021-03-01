Начало весны в Самарской области ожидается морозным, а затем снежным

Первый день весны в Самарской области ожидается морозным, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник днем, 1 марта, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица.
Во вторник, 2 марта, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -18...-23 °C. Днем облачно. Снег, местами метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. На дорогах местами снежные заносы.
В среду, 3 марта, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.