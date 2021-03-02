16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Отрадном экс-директор МП приговорен к 8 годам колонии за мошенничество и взятки Самарец стал фигурантом уголовного дела за посредничество в передаче взятки за тракторные права Тольяттинка пыталась дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности за продажу алкоголя В Самаре под суд пойдет рецидивист, у которого было 1500 доз наркотика В Тольятти главный ветврач подозревается в получении взятки

Преступления Происшествия

В Самаре под суд пойдет рецидивист, у которого было 1500 доз наркотика

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В суд направлено уголовное дело о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств 36-летним местным жителем.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина приобретал запрещенные вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. Тайники организовывались под деревьями в жилых массивах, в клумбах, в основании колодца, в поручне лестниц, заборах, трубах и фундаментах домов.

Полицейские задержали подозреваемого на ул. Вилоновской областного центра. Из материалов уголовного дела следует, что при личном досмотре задержанного, во время обыска по месту его жительства, а также в тайниках полицейские обнаружили свыше 200 свертков с порошкообразным веществом.

Проведенные оперативно-разыскные мероприятия дали основания обвинить злоумышленника в завершенном сбыте свыше 1300 аналогичных свертков с запрещенным веществом.

Экспертизой установлено, что все изъятое является производным наркотического средства — метилэфедрона.

Была собрана доказательная база для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности за 11 преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере) и два — ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере). Уголовные дела соединены в одно производство.

Фигуранту по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4