В Самаре под суд пойдет рецидивист, у которого было 1500 доз наркотика

В суд направлено уголовное дело о незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств 36-летним местным жителем.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина приобретал запрещенные вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. Тайники организовывались под деревьями в жилых массивах, в клумбах, в основании колодца, в поручне лестниц, заборах, трубах и фундаментах домов.

Полицейские задержали подозреваемого на ул. Вилоновской областного центра. Из материалов уголовного дела следует, что при личном досмотре задержанного, во время обыска по месту его жительства, а также в тайниках полицейские обнаружили свыше 200 свертков с порошкообразным веществом.

Проведенные оперативно-разыскные мероприятия дали основания обвинить злоумышленника в завершенном сбыте свыше 1300 аналогичных свертков с запрещенным веществом.

Экспертизой установлено, что все изъятое является производным наркотического средства — метилэфедрона.

Была собрана доказательная база для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности за 11 преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере) и два — ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере). Уголовные дела соединены в одно производство.

Фигуранту по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.