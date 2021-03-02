ВООПИиК: В Самаре могут снести два дома-объекта культурного наследия

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратилось в прокуратуру из-за планов сноса памятников архитектуры в Самаре. Об этом в Фейсбуке написала руководитель Самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова.

По ее словам, реставраторы ВООПИиК осмотрели четыре жилых дома в границах исторического поселения, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Два из них - дома по ул. Степана Разина, 106, литера В и ул. Чапаевской, 91-93, литера Д - являются частью объектов культурного наследия (ОКН), снос которых запрещен законом.

Еще одно здание - по ул. Садовой, 228, литера А внесено в списки ценных градоформирующих объектов. При этом схема его демонтажа не соответствует реальной градостроительной ситуации. А по ул. Садовой, 35 заявлен на снос одноэтажный деревянный дом, однако в реальности он имеет кирпичный цокольный этаж.

"В целом к качеству документации, приложенной к аукциону, есть серьезные

замечания, - отмечает Казачкова. - Сегодня направили письма в прокуратуру, УГООКН, администрацию г. о. Самара, ДУИ. Есть предложение к администрации города создать рабочую группу, которая будет отслеживать этот процесс. А то ненароком, ошибочно и ОКН снесут".