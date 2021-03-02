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Суды Происшествия

Уголовное дело экс-судьи Ивана Ежова передадут для рассмотрения из Тольятти в Самару

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 февраля, Самарский областной суд рассмотрел ходатайство врио председателя Ставропольского районного суда Ольги Болоховой об изменении территориальной подсудности уголовного дела бывшего судьи Ивана Ежова. Было вынесено постановление о передаче дела для рассмотрения в Красноглинский районный суд Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что бывший судья Автозаводского районного суда Иван Ежов обвиняется следствием в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2019 г. судья Автозаводского райсуда Тольятти получил через посредника  550 тыс. руб. — части от взятки 1 млн рублей. Деньги передали, предположительно, за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

Следствие по делу Ивана Ежова закончилось в конце 2020 года. 30 декабря прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение бывшему судье Ивану Ежову по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Затем уголовное дело было направлено для рассмотрения в Ставропольский районный суд, который находится в Тольятти, где оно было зарегистрировано 11 января 2021 г. и передано для ознакомления судье Татьяне Демидовой. Сейчас Иван Ежов находится на свободе под подпиской о невыезде.

20 января врио председателя Ставропольского райсуда обратилась в Шестой кассационный суд  и просила изменить территориальную подсудность уголовного дела Ивана Ежова. Но 28 января кассационная инстанция отказалась рассматривать ходатайства, так как оно должно было быть подано в вышестоящую инстанцию — Самарский областной суд.

18 февраля Ставропольский районный суд направил ходатайство для изменения территориальной подсудности председателю облсуда Вадиму Кудинову.
 

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