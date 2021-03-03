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Общество

Синоптики прогнозируют в Самарской области теплую и снежную погоду

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды с небольшим снегом и температурой воздуха немного выше климатической нормы, сообщает Приволжское УГМС.

В среду днем, 3 марта, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.

В четверг, 4 марта, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.

В пятницу, 5 марта, ночью облачно. Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Днем облачно. Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.

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