Житель Самары взял полмиллиона в кредит от имени умершей матери

Суд Промышленного района Самары 3 февраля вынес приговор местному жителю, который через телефон скончавшейся матери оформил кредит.

После смерти женщины обвиняемый ввел логин и пароль для входа в приложение банка, обнаружил уведомление на одобрение потребительского кредита и отправил заявку на 546 тыс. рублей. Финансовая организация одобрила заем и начислила деньги на счет матери Родникова, откуда тот перевел их на свою карту. Чтобы усыпить бдительность банка, мужчина выплатил и проценты по кредиту - чуть более 2 тыс. рублей.

В суде обвиняемый пояснил, что деньги понадобились ему на погашение ранее взятых займов и он надеялся со временем расплатиться с кредитором.

Родников признал вину и раскаялся в содеянном, написал чистосердечное признание и частично возместил ущерб.

За мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере суд назначил ему год лишения свободы условно. Кроме того, мужчина должен вернуть банку 543,8 тыс. рублей.