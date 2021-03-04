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Строительство Строительство и недвижимость

Детский сад в селе Ягодное достроит "Стройинжиниринг"

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Ставропольского района определилась с подрядчиком, который достроит детский сад на ул. Ворошилова в селе Ягодное. Победителем торгов стало ООО "Стройинжиниринг". Компания предложила свои услуги за 86,3 млн рублей. Вторым номером на торгах стало ООО "Тет-а-тет", предложившее выполнить работы за 86,7 млн рублей.

Напомним, начальная цена контракта составляла более 87 млн рублей.

Строительство учреждения дошкольного образования началось в начале осени 2020 года, однако у выбранного подрядчика возникли сложности с реализацией проекта — компания существенно отставала от сроков.

Текущий контракт рассчитан до конца 2021 года. Объект возводят в рамках нацпроекта "Демография". До конца текущего года детский сад должен принять первых детей.

Разработкой проекта детского сада в с. Ягодное занималось ООО "Куйбышевский промстройпроект". Специалисты предусмотрели строительство двухэтажного здания с разноцветным фасадом, с эффектом западающих и выступающих наружных стен в стиле "Тетрис". Детский сад рассчитан на 130 мест, 42 из которых предусмотрены для детей ясельных групп. Посещать учреждение будут малыши от 1,5 до 7 лет. 

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