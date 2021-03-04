Определен подрядчик, который построит водозабор в Нефтегорске

Управление капитального строительства Нефтегорского района определилось с подрядчиком, который возведет Ветлянский артезианский водозабор. Победителем торгов стало ООО "ВМ Групп", предложившее свои услуги за 346,7 млн рублей. Вторым номером стало АО "ВТС Метро".

Напомним, максимальная цена контракта составляла более 359 млн рублей, средства планируется освоить в три этапа: 226, 1 млн рублей в 2021 г., 103 млн рублей в 2022 г. и 30 млн рублей в 2023 г.

Возведение запланировано в рамках региональной программы "Чистая вода", рассчитанной на 2019-2024 годы. В общей сложности в реализуемую программу включены 28 аналогичных объектов в муниципальных районах Самарской области. В документе, опубликованном на сайте правительства региона, в качестве цели их создания указано "повышение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой".