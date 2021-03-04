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Происшествия

Прокуратура усмотрела в действиях мэрии Самары создание административных барьеров для бизнеса

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары организовала проверку в отношении мэрии, связанную с исполнением городскими властями требований ФЗ при определении мест для размещения нестационарных торговых объектов.

Размещение таких объектов в Самаре должно осуществляться в соответствии со схемой, утвержденной властями 2013 году. В ходе проверки выяснилось, что в мэрии нет регламента, закрепляющего порядок рассмотрения заявок от бизнесменов, желающих включить новое место для размещения нестационарных объектов в действующую схему.

Надзорный орган выявил факты волокиты, допущенной городскими чиновниками при рассмотрении заявок от бизнесменов. Кроме того, муниципалитет требовал от предпринимателей предоставлять не предусмотренные законом документы.

"Такая практика оценивается как создание для административных барьеров", — резюмировали в самарской прокуратуре.

В адрес главы Самары в конце февраля было внесено представление, в отношении городских чиновников возбуждены четыре административных дела по статье "Нарушение должностным лицом органа МСУ порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее непредставление государственной (муниципальной) услуги заявителю".

Рассмотрение актов прокурорского реагирования взято прокурором города на контроль. Надзорные мероприятия в отношении администрации продолжаются.

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