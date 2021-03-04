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Футбол Спорт

"Крылья Советов" в четвертьфинале Кубка России сыграют с "Динамо"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно жеребьевке 1/4 финала Бетсити-Кубка России по футболу сезона 2020/21, которая прошла в Москве, "Крылья Советов" сыграют с московским "Динамо".

Эту игру команда проведет в Самаре. Планируется, что игра состоится 7-8 апреля.

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