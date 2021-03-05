На предприятии в Кинельском районе нарушены условия хранения мяса

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В ООО "Сварог", осуществляющего свою деятельность в п. Усть-Кинельский Кинельского района, обнаружили нарушение условий хранения мясной и овощной продукции в морозильной камере (нарушены ст. 18 ФЗ "О ветеринарии" и п. 8 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".