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Общество

На предприятии в Кинельском районе нарушены условия хранения мяса

КИНЕЛЬ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ООО "Сварог", осуществляющего свою деятельность в п. Усть-Кинельский Кинельского района, обнаружили нарушение условий хранения мясной и овощной продукции в морозильной камере (нарушены ст. 18 ФЗ "О ветеринарии" и п. 8 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Данные факты образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.

В отношении должностного лица ООО "Сварог" вынесено административное наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области. 

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