Реставрацию "Фабрики-кухни" завершат в сентябре 2021 года

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что в сентябре 2021 г. будут завершены ремонтно-реставрационные работы на "Фабрике-кухне". А с весны 2022 г. здесь начнет полноценно функционировать самарский филиал Третьяковской галереи.

В четверг, 4 марта, Александр Хинштейн совместно с представителями профильных структур, депутатами и общественниками проинспектировали работы по реставрации ряда объектов культурного наследия в Самарской области.

Одним из центральных объектов, к которому было приковано внимание делегации, стала "Фабрика-кухня", финансирование реставрации которой осуществляется из бюджета Министерства культуры РФ.

По словам подрядчиков, сегодня на объекте выполнены работы по кирпичной кладке, усилены фундаменты, закрыт тепловой контур.

"Внутренние помещения обеспечены теплом для проведения отделочных работ и монтажа инженерных систем. Ведется работа по устройству крылец, а также подготовка к монтажу металлоконструкций шахты лифта. Выполнен монтаж ограждающих конструкций и покрытий переходов-галерей. Также проведена частичная планировка прилегающих территорий объекта, с вывозом строительного мусора и грунта", — рассказали подрядчики.

Активно штукатурятся стены, колонны и перекрытия. Там, где штукатурные работы завершены, укладываются коммуникации: вентиляция, кондиционирование, электрика, отопление. На работах занято более 200 человек в три смены: 180 человек реставрируют днем и 20 — ночью.

Александр Хинштейн отметил, что работы выполняются в соответствии с графиком, без отставания.

"Мы рассчитываем, что в сентябре 2021 года завершим все ремонтно-реставрационные работы и торжественно откроем самарский филиал Третьяковской галереи. Но полноценно он начнет действовать лишь с весны 2022 года. Музейщикам необходимо определенное время для "разбега", чтобы разместить экспозиции и обеспечить определенные температурный режим", — прокомментировал спикер.