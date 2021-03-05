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Архитектура Культура

Сестринский корпус Иверского монастыря планируют отреставрировать в 2022 году

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным оценкам, на восстановление Сестринского храма потребуется около 100 млн рублей. Планируется, средства на это будут выделены из федерального бюджета в рамках партпроекта "Историческая память", который координирует депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

Фото: Мария Кузнецова

В четверг, 4 марта, Александр Хинштейн с представителями профильных ведомств, депутатами и общественниками проинспектировали работы на объекте.

Напомним, ранее был подведен итог двухлетней работы по реставрации здания трапезной: в рамках партпроекта "Историческая память" приведен в порядок фасад, выполнена отделка внутренних помещений. На восстановление этого корпуса из федерального бюджета при содействии Александра Хинштейна было привлечено 62,5 млн руб.

На очереди — Сестринский корпус (также памятник архитектуры регионального значения, XIX век), который в настоящее время стоит "в лесах". Его планируется отреставрировать в 2022 году. В этом году подрядчик освоит 68,6 млн рублей, восстановив фасады, кровлю, выполнив внутреннюю отделку помещений. Также проектом предусмотрено восстановление систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и внутреннего электроснабжения. В корпусе будет установлена пожарная сигнализация. По предварительным оценкам, в целом, на восстановление сестринского храма потребуется порядка 100 млн рублей.

"Трапезный храм был полуразрушен, а сегодня он, по сути поднят из руин. В плачевном состоянии находится Сестринский храм, особенно внутри. Наша задача сделать так, чтобы эти объекты были восстановлены в своем первозданном виде и стали украшением нашего города и региона в целом", — отметил Александр Хинштейн.

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