В Самарской области уровень безработицы составляет 1,89%

По состоянию, на четверг, 4 марта, уровень безработицы в Самарской области равен 1,89%.

Для сравнения на 30 сентября 2020 г. этот показатель составлял 4,2%.

Работодатели региона после ослабления ограничительных мер все активнее набирают сотрудников.

Всего по области в базе данных службы занятости более 36 тыс. вакансий. Их количество в регионе превышает численность безработных граждан.

Ознакомиться с вакансиями можно на портале Работа в России или непосредственно в центрах занятости населения по месту жительства, сообщает минтруд Самарской области.