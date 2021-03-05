16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области уровень безработицы составляет 1,89% При облете Самарской Луки насчитали всего 6 кабанов В Самаре инвалидам не нужно сообщать за три часа о планируемой поездке в метро На предприятии в Кинельском районе нарушены условия хранения мяса В Самарской области в выходные будет идти снег

Общество

В Самарской области уровень безработицы составляет 1,89%

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По состоянию, на четверг, 4 марта, уровень безработицы в Самарской области равен 1,89%.

Для сравнения на 30 сентября 2020 г. этот показатель составлял 4,2%.

Работодатели региона после ослабления ограничительных мер все активнее набирают сотрудников.

Всего по области в базе данных службы занятости более 36 тыс. вакансий. Их количество в регионе превышает численность безработных граждан.

Ознакомиться с вакансиями можно на портале Работа в России или непосредственно в центрах занятости населения по месту жительства, сообщает минтруд Самарской области. 

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4