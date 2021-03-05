Адвокат заявил о фальсификации уголовного дела в его отношении

Самарский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу московского адвоката Дмитрия Казакова, на решение Самарского районного суда о применении к нему меры пресечения в виде запрета ряда действий. Решение нижестоящего суда отменено.

Напомним, Казакова обвиняют в причинении легкого вреда здоровью сотруднику полиции в ходе бытового конфликта из-за громкой музыки из соседской квартиры. По словам адвоката, он был вынужден применить травматическое оружие в целях защиты себя и своей матери от нетрезвой компании.

"С 17.07.2020 по 27.10.2020 со мной никакие следственные действия не проводились, — указывается в апелляционной жалобе, — а с 28.10.2020 по 26.11.2020 я находился на амбулаторном лечении, что подтверждается выпиской из амбулаторной карты".

Предварительное следствие по делу было приостановлено, а 2 декабря следователь регионального управления Следственного комитета Турапин объявил адвоката, который не явился к нему на ознакомление с материалами дела, в розыск. 21 декабря мужчину задержали в поликлинике, где он в очередной раз продлевал больничный. Ему вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого, датированное тем же числом.

Согласно детализацией телефонных соединений 9 декабря Турапин позвонил Казакову. По словам последнего, он уведомил следователя, что у него подтвержденный COVID-19, Турапин же ему не сообщил о необходимости явки для проведения следственных действий и о том, что объявил Казакова, не являвшегося на тот момент ни обвиняемым, ни подозреваемым, в розыск.

Еще месяц обвиняемый Казаков слал следователю копии больничных листов, а следователь все шесть листков нетрудоспособности аккуратно приобщал к материалам дела. Но к концу января терпение Турапина иссякло и он, отправив адвоката в ИВС, подал ходатайство в суд об избрании Казакову меры пресечения. Обращаясь в суд, следователь, по словам адвоката, умолчал о том, что обвиняемый не является к нему по уважительной причине.

Двое суток Казаков провел на нарах и сейчас обратился в Следственный комитет России с заявлением о привлечении должностных лиц СУ СК по Самарской области к уголовной ответственности за фальсификацию уголовного дела - якобы были подделаны подписи на процессуальных документах.