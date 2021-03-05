В Самарской области растет число вакансий

Работодатели региона после ослабления ограничительных мер все активнее набирают сотрудников. По состоянию на 4 марта 2021 года уровень безработицы в Самарской области равен 1,89%. Для сравнения: 30 сентября 2020 года этот показатель составлял 4,2%.

"Безработные граждане при содействии службы занятости трудоустраиваются, открывают свое дело. Возможностей для трудоустройства становится больше, потому что растет число вакансий. Сейчас их количество в регионе превышает численность безработных граждан", - отмечает министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

В базе данных службы занятости губернии более 36 тыс. вакансий, из них по сельским районам области - около 5 тысяч. В Безенчукском районе на сегодняшний день уровень безработицы один из самых низких в регионе - 0,73%, сейчас здесь около 200 вакансий.

Среди тех, кто испытывал трудности в поиске работы - житель Безенчукского района Навилла Шаутинов. Он обратился за помощью в центр занятости населения Безенчукского района в конце прошлого года, и уже в феврале специалисты подобрали ему вакансию тракториста-машиниста. Новое место работы предоставила местная семья фермеров Евдокимовых.

"Работа, которую мне подобрали в центре занятости, нравится, - говорит Навилла Шаутинов. - С коллегами и руководством отношения хорошие, меня все устраивает".

Ознакомиться с вакансиями, имеющимися в базе службы занятости региона, можно на портале "Работа в России" или непосредственно в центрах занятости населения по месту жительства.