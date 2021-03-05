В Самаре главный женский праздник отпразднуют с международным размахом

В первые праздничные выходные весны Самарская область примет участие в международной акции "Вам, любимые" под хэштегами #ВамЛюбимые и #MakeHerSmile.

Более 30 стран мира и 85 регионов России, свыше 40000 волонтеров и представителей общественных организаций, дети и взрослые, онлайн- и оффлайн-форматы - все синхронно зазвучит ради одной цели: подарить праздничное весеннее настроение представительницам прекрасной половины человечества!

Женщин Самарского региона в праздничные выходные ждет масса приятных сюрпризов: мастер-классы по приготовлению праздничных завтраков, поздравления со словами благодарности, восхищения и любви, которые зазвучат в самых неожиданных местах населенных пунктов губернии, и, конечно же, первые предвестники наступающего тепла - весенние цветы. Все традиционные ингредиенты женского праздника будут соблюдены, но поданы под новым "вкусным" соусом.

Акция, ставшая уже традиционной более чем в 30 странах мира, в этом году выйдет на улицы городов. В парках, на площадях, в самых оживленных местах мужчины будут дарить женщинам цветы, а также опубликуют свои поздравления в социальных сетях под хэштегами #ВамЛюбимые и #MakeHerSmile. Поэтому, милые женщины, не удивляемся, если незнакомый мужчина, парень, мальчик вдруг подарит вам цветок. К слову, уважаемые мужчины, лайфхак для вас: как превратить "традиционное" в "новаторское" - выложите свое поздравление или тематическую открытку в Instagram и других социальных сетях c хештегом #ВамЛюбимые. Так вы сможете и любимую поздравить, и поучаствовать в международной акции! После праздника самые интересные поздравления появятся на сайте акции http://www.makehersmile.world/.

Поздравления в адрес женщин зазвучат буквально повсюду: в транспорте, на вокзалах, в аэропорту, а поздравительные открытки раскрасят медийные пространства Самары. Согласитесь, нет ничего приятнее, чем услышать теплые слова поздравления с самого утра, садясь в автобус, поезд или регистрируясь на рейс в аэропорту.

Очень зрелищным, массовым и ярким моментом праздника станет акция "Километр красоты". Военнослужащие Самарского гарнизона и областные юнармейцы примут участие во всероссийском мероприятии и пройдут по центральным улицам Самары и Тольятти, даря женщинам цветы и теплые слова. К слову, "1 км" - величина условная, "красоты" будет гораздо больше! Так, в Тольятти 7 марта в 12:00 юнармейцы вместе с военнослужащими 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения пройдут по улицам Дзержинского и Автостроителей от ТЦ "Капитал".

В Самаре 8 марта ряды юнармейцев и военнослужащих праздничной колонной пройдут по трем маршрутам: в 11:00 в сквере на ул. Авроры, в 12:00 по периметру площади им. Куйбышева, 13:00 - по набережной вдоль Волжского проспекта от Первомайского спуска в сторону ЦСК ВВС и в 14:00 - по улице Ленинградской. В 14:30 на Железнодорожном вокзале к акции "Вам, любимые" присоединятся волонтеры культуры, которые также подарят женщинам цветы и пригласят сделать памятное фото на фоне макета Самарской области в импровизированной фотозоне.

Одним из самых ярких и богатых на эмоции станет поздравление, организованное при поддержке администрации губернатора Самарской области и министерства культуры Самарской области, которое пройдет в торговом центре "Мега" (г. Самара, 24-й км Московского шоссе, 5) 8 марта, начало в 12:00. В рамках общероссийской акции "Уличный артист" на площадке торгового центра выступят творческие коллективы, с импровизированной сцены прозвучат песни о женщинах, о любви, будут подарены главные "маячки" весеннего женского праздника - цветы.

За несколько дней до праздника школьники и члены молодежных общественных организаций напишут и разошлют поздравительные открытки новоиспеченным мамам в родильные дома. Напомнив тем самым, что именно женщина дает начало новой жизни и является хранительницей домашнего очага.

"Поэзия для любимых" - красивый и романтический проект, в котором школьники прочитают стихи любимым мамам, бабушкам, сестрам. Все поздравительные признания будут доступны в социальных сетях, достаточно поставить хэштег #поэзиядлялюбимых. Не менее романтично и креативно предлагается школьникам поздравить своих педагогов, своими силами украсив классы. Фотографии класса и видео с реакцией учителей будут опубликованы в сообществе конкурса "Большая перемена" https://bolshayaperemena.online/ и в социальных сетях с хэштегами #ВамЛюбимые #БольшаяПеремена.

В целом в Самарском регионе весенний праздник предполагает быть красивым, неординарным и поистине масштабным.