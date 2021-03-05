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Общество

На трассе М-5 у с. Зеленовка под Тольятти будет временно ограничено движение транспорта

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В субботу, 6 марта, на 980 километре трассы М-5 у с. Зеленовка Ставропольского района в связи с проведением работ по монтажу П-образной опоры над автодорогой для размещения табло переменной информации будет введено временное ограничение движения транспорта, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, с 9:00 до 10:00 движение транспорта будет ограничено по направлению со стороны Самары в направлении Тольятти, а с 13:00 до 14:00 - в направлении со стороны Тольятти в направлении Самары.

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