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Происшествия

Самарские полицейские с сиренами доставили в больницу малыша без сознания

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале в Самаре возле патрульной службы ДПС припарковалась машина, стоявшая до этого в пробке. Из авто выбежала взволнованная женщина с полуторагодовалым сыном на руках и попросила о помощи. Мальчик находился без сознания, ему требовалась срочная эвакуация.

Сотрудники ДПС, включив сирену, доставили женщину с малышом в Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н. Н. Ивановой. Там они находились на излечении 10 дней. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

Мама спасенного ребенка рассказала, что в тот день у него начались судороги. Они вместе с мужем и с сыном сели в автомобиль и поспешили в больницу, но из-за плотного трафика в пятницу вечером завязли в пробке.

"Сотрудники Госавтоинспекции довезли нас до больницы и сопроводили до самого кабинета, где нас осматривал врач. До последнего не уходили. Спросили, нужна ли их помощь. Сказать спасибо — значит не сказать ничего. Просто безмерна моя благодарность этим людям с добрым отзывчивым сердцем", — поделилась женщина.

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