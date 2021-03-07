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Общество

В Самарской области ожидаются метели и сильный ветер

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие пару дней Самарскую область вновь накроют снегопады и метели. Такой прогноз дают синоптики Приволжского УГМС.

"В понедельник, 8 марта, очередной активный атлантический циклон принесёт в регион снегопады, метели и усиление ветра. Температура воздуха в дневные часы вновь приблизится к нулевой отметке. Неустойчивый характер погоды сохранится и в первый рабочий день следующей недели", — отметили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник, 8 марта, в регионе ожидается облачная погода со снегом, местами — метель. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха составит-8…-13 °C, на дорогах ожидаются снежные заносы.

Днем 8 числа в регионе сохранится облачность и метели. Ветер не изменит скорости и направления, а воздух "прогреется" до -1…-6 °C. Вероятность снежных заносов на дорогах сохранится.

Во вторник ночью, 9 марта, в Самарской области будет облачно с прояснениями, местами снежно. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Столбик термометра будет колебаться на отметке-7…-12 °C. Местами возможна гололедица.

Днем сохранится облачность с прояснениями, местами выпадет небольшой снег. Ветер не изменит скорости и направления, а температура воздуха составит -3…-8 °C.

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