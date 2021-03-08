16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области продлили режим самоизоляции для жителей 65+ Из-за провала асфальта в Самаре автобус № 9 изменил маршрут В полуфинале конкурса "Учитель будущего. Студенты" заявлены шестеро участников от Самарской области Глава Волжского района объявил траур по погибшим в страшном ДТП под Самарой Коронавирус в Самарской области идет на спад: 260 зараженных

Общество

В Самаре военные провели мини-парад у дома 86-летней Галины Стакановой

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 174
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа провели мини-парад у дома 86-летней Галины Митрофановны Стакановой.

Поздравить с наступающим 8 Марта инвалида Великой Отечественной войны, которая пережила все ужасы войны, пришли лучшие военнослужащие бригады и командир - полковник Дмитрий Турлов. Он от имени руководства Центрального военного округа и всех военнослужащих поздравил ветерана  с наступающим Международным женским днем, вручил цветы и подарки, пожелал крепкого здоровья и радостных вестей.

После поздравления командир бригады пригласил Галину Митрофановну к окну, где ее ждал особенный подарок. Во дворе дома военнослужащие спели для нее песню "Катюша", коллективно поздравили и прошли перед ветераном торжественным маршем.

"Галина Митрофановна не смогла сдержать слез: подпевала песне "Катюша" и поблагодарила всех за приятные поздравления. Также она призвала всех ценить мир, дружить и помнить, что им пришлось пережить", - сообщает пресс-служба ЦВО.

Галина Митрофановна Стаканова родилась 29 июля 1934 года. В 7 лет она в одночасье стала полной сиротой - их дом в Орловской области попал под бомбежку немецев. Мать скончалась на месте, а через несколько часов погиб пятилетний брат. Сама Галина Митрофановна получила контузию, множественные осколочные ранения, потеряла одну руку. Вернувшийся на следующий день домой с фронта отец, не выдержав горя, умер от сердечной недостаточности. Галину спасли военные врачи. После войны она создала семью, сейчас у нее есть дети и внуки.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4