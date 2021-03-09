Синоптики Самарской области прогнозируют похолодание

В Самарской области ожидается похолодание, об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Во вторник, 9 марта, днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -3...-8°C. Местами гололедица.

В среду, 10 марта, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -13...-18°C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -9...-14°C.

В четверг, 11 марта, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -21...-26°C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -12...-17°C.