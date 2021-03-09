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Общество

Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением в первой половине дня 9 марта местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

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