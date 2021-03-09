Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности

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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением в первой половине дня 9 марта местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.