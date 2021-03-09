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Отклонения при застройке ул. Алма-Атинской/Стара-Загоры поддержали на слушаниях В Большечерниговском районе построят водозабор и НФС В двух поселках Кинеля реконструируют канализационные сооружения На реконструкцию НФС в Отрадном выделено более 428 млн рублей Назначена экспертиза по качеству строительства "Самара Арены"

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Отклонения при застройке ул. Алма-Атинской/Стара-Загоры поддержали на слушаниях

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на публичных слушаниях поддержали отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при развитии территории на пересечении улиц Стара-Загоры и Алма-Атинской. 11 человек выступили "за" при двух отрицательных мнениях.

В этом районе планируется высотная застройка с одним парковочным местом на две квартиры. С инициативой отклонений выходило ООО "Сокол-1", принадлежащее владельцу группы "Новый Дон" Анатолию Давидюку. На слушаниях рассматривались восемь участков общей площадью более 46 тыс. кв. метров.

Напомним, в 2019 году по заявке ОАО "Талисман" (входит в тольяттинскую группу "Айрон") территория на ул. Алма-Атинской прошла публичные слушания. Одобрение получил проект планировки и межевания  более чем 10 гектаров, где должны были появиться жилые дома высотой 9-21 этаж.

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