Отклонения при застройке ул. Алма-Атинской/Стара-Загоры поддержали на слушаниях

В Самаре на публичных слушаниях поддержали отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при развитии территории на пересечении улиц Стара-Загоры и Алма-Атинской. 11 человек выступили "за" при двух отрицательных мнениях.

В этом районе планируется высотная застройка с одним парковочным местом на две квартиры. С инициативой отклонений выходило ООО "Сокол-1", принадлежащее владельцу группы "Новый Дон" Анатолию Давидюку. На слушаниях рассматривались восемь участков общей площадью более 46 тыс. кв. метров.

Напомним, в 2019 году по заявке ОАО "Талисман" (входит в тольяттинскую группу "Айрон") территория на ул. Алма-Атинской прошла публичные слушания. Одобрение получил проект планировки и межевания более чем 10 гектаров, где должны были появиться жилые дома высотой 9-21 этаж.