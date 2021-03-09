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Происшествия

Дело гендиректора "Самарского Стройфарфора" прекращено

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело в отношении генерального директора и совладельца ООО "Самарский Стройфарфор" Павла Мисюли прекращено, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

"Уголовное дело прекращено 27 ноября 2020 года в связи с отсутствием состава преступления в действиях подозреваемого", - указано в ответе на запрос.

Напомним, о возбуждении дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в январе 2020 г. сообщил Следственный комитет РФ. Дело возбуждалось по материалам ФСБ, сотрудники которого при поддержке ОМОНа провели обыски в офисе "Стройфарфора" и по месту жительства Мисюли.

Тогда версия следствия выглядела следующим образом - с января 2013 по декабрь 2015 года подозреваемый умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы через заключение фиктивных договоров на поставку комплектующих для производства сантехнических изделий. Налоговые декларации по НДС с заведомо ложными сведениями позволили предприятию "сэкономить" более 143 млн рублей.

Фиктивными контрагентами "Самарского Стройфарфора", по версии правоохранителей, выступали ООО "Техснаб", ООО "КомплектСервис" и ООО "СтройСнабИнвест". Ранее вопросы по договорам с этими компаниями возникали у налоговиков, однако арбитражный суд вставал на сторону завода.

Также интересно, что "бумажные НДС" в 2016 г., образовавшиеся из отношений с теми же "КомплектСервисом" и "Техснабом", фискалы находили и на "РосПлите" - предприятии, аффилированном "Стройфарфору". Тогда гендиректор "РосПлита" Владислав Подлеснов признал правоту ФНС и перечислил в бюджет недоимку, штрафы и пени.

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