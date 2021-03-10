Пенсионер из Самары 20 лет прожил в гараже

Социальные службы Самары провели проверку в отношении пенсионера, который 20 лет прожил в гараже, пишет lenta.ru.

Соцслужбы узнали о мужчине из публикаций в соцсетях. Как рассказал 90-летний пенсионер, в 2000 г. его дочь убили. Он продолжал жить с женой и двумя внуками, которые со временем начали его избивать и отнимать пенсию. Затем сожги его документы. Мужчина ушел из дома и поселился в гараже. Власти Самары предлагали поместить пенсионера в дом престарелых, но он отказался.

Специалисты осмотрели мужчину и охарактеризовали его состояние здоровья как удовлетворительное. Сам Владимир Петрович, по их словам, на здоровье не жалуется, никаких просьб не высказывал. Также пенсионер заявил, что не нуждается в посторонней помощи, а со всеми проблемами может справиться самостоятельно. Сотрудники соцслужбы предлагали переселить его в пансионат, однако мужчина отказался.