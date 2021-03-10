За неделю в Самарской области три косули погибли в ДТП

За прошедшую неделю на территории Самарской области Зафиксировано 4 факта уничтожения охотничьих ресурсов – три косули погибли в ДТП, одна куропатка незаконно добыта.

Выявлено шесть административных нарушений законодательства в области охоты, по которым возбуждены соответствующие дела. Постановлением суда лишен права охоты один гражданин.

В бюджет Самарской области в качестве компенсации вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их обитания, за истекшую неделю возмещено 83 тыс. руб., сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.