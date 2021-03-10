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Общество

За неделю в Самарской области три косули погибли в ДТП

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшую неделю на территории Самарской области Зафиксировано 4 факта уничтожения охотничьих ресурсов – три косули погибли в ДТП, одна куропатка незаконно добыта.

Выявлено шесть административных нарушений законодательства в области охоты, по которым возбуждены соответствующие дела. Постановлением суда лишен права охоты один гражданин.

В бюджет Самарской области в качестве компенсации вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их обитания, за истекшую неделю возмещено 83 тыс. руб., сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

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