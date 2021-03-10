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Общество

Мэрия Самары предоставит льготное такси для участников ВОВ и инвалидов I и II групп

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский центр обеспечения мер социальной поддержки населения подыскивает подрядчика, который предоставит услугу "Социальное такси", предполагающую льготный проезд для отдельных категорий граждан. На эти цели из городского бюджета выделено 8,1 млн рублей.

Согласно условиям контракта, услугой "Социальное такси" смогут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп инвалидности, а также дети-инвалиды до 18 лет и лица, их сопровождающие в пределах Самары.

Отмечается, что победитель торгов должен предоставлять услугу качественно и своевременно, соблюдая график рабочего времени социально-значимых объектов. Автомобили должны быть технически исправны, иметь страховку ОСАГО, аптечку, а водители — обладать соответствующей квалификацией. Обязательное условие — свободное место в багажном отделении авто — для перевозки средств передвижения инвалидов. Для перевозки детей обязательны удерживающие системы.

Услугу планируется предоставить в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста", рассчитанной на 2018–2022 годы. Сроки оказания услуги — с 1 апреля по 30 сентября 2021 г.

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