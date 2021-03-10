В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов

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В период с 11 по 15 марта местами по Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на девять и более градусов, сообщает Приволжское УГМС.