В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов

В период с 11 по 15 марта местами по Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на девять и более градусов, сообщает Приволжское УГМС.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области - (846) 337-72-82.