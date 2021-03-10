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Общество

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 11 по 15 марта местами по Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на девять и более градусов, сообщает Приволжское УГМС.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области - (846) 337-72-82.

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