Бывшего топ-менеджера "АК Банка" Виктора Хенкина признали банкротом

Бывший член правления и акционер АО "АК Банк" Виктор Хенкин, племянник известного самарского бизнесмена Александра Хенкина, признан банкротом. Арбитражный суд открыл процедуру реализации имущества должника сроком на три месяца.

Банкротство Виктора Хенкина инициировал некий Александр Орловский. В 2000 году он одолжил банкиру 20 тыс. долларов (на тот момент курс составлял 27,86 рубля). Спустя 20 лет обратился в Волжский районный суд и взыскал деньги по курсу 2020 года - 1,5 млн рублей. Вернуть долг не получилось, и кредитор потребовал банкротства должника.

Напомним, Виктор Хенкин в числе других контролирующих АО "АК Банк" лиц привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 23,09 млрд рублей. На его счета наложен арест.